Da Dybala alle tournée: i piani della società

Tutti al lavoro, ma a ciascuno il suo. C’è la squadra che ricomincia gli allenamenti, c’è Dybala che continua il suo lavoro di recupero per non perdere il Qatar e c’è la società che pensa anche all’idea di un ritorno in Portogallo durante la pausa per il Mondiale. [...] Così, oltre al calendario già fissato per il Giappone (dal 22 al 29 novembre, con match contro il Nagoya Grampus al Toyota Stadium e lo Yokohama), si pensa di andare anche in Portogallo, fissando anche lì un paio di amichevoli di livello. [...] Chi vorrebbe saltare quegli appuntamenti – e per ottimi motivi – è Dybala, che sogna il Mondiale. Chi gli è vicino lo racconta al lavoro dalla mattina alla sera per seguire i percorsi fisioterapici gli sono stati prescritti. [...] Da oggi, comunque, sarà proprio Mourinho a salire alla ribalta. Infatti, in vista della prossima sfida all’Olimpico contro il Napoli, ci sarà da sciogliere il rebus relativo al sistema di gioco.

(gasport)