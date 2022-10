La Roma in Algarve per la ripartenza

La Roma non si ferma durante la lunga sosta del Mondiale. Alla tournée in Giappone, già fissata da tempo, si potrebbe aggiungere un altro periodo di allenamenti in Algarve, regione a sud del Portogallo, dove la Roma di Mourinho ha già svolto una fase della preparazione precampionato nelle ultime due estati. [...] È proprio Mourinho a volere questa fase della preparazione in Portogallo e la prospettiva di tornare in Portogallo non dispiace nemmeno a Tiago Pinto. Sarà quella la fase più importante del periodo di sosta mondiale, perché la tournée in Giappone è molto di rappresentanza e legata ai rapporti con il nuovo sponsor Toyota. [...]

(corsport)