ECA: seconda giornata dello "Youth Football Knowledge Exchange". Presenti Pinto, Zalewski, Bove e Darboe (FOTO)

Si è svolto in questi giorni a Roma lo "Youth Football Knowledge Exchange" dedicato al confronto sull’evoluzione dei metodi di lavoro nella gestione dei settori giovanili tra i club iscritti all’ECA. Tra questi club c'è anche la Roma, e dopo gli interventi di ieri di Pinto e Vergine, nella seconda giornata di oggi sono intervenuti, oltre al general manager, anche Zalewski, Bove e Darboe.

(fonte foto: ECA)

Day 2️⃣ of the ECA Youth Football Knowledge Exchange is now underway at the home of @OfficialASRoma ??.#WeAreECA #YouthFootball pic.twitter.com/trqRgqDK5b

— ECA (@ECAEurope) October 19, 2022