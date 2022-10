FOTO - ECA Youth Football Knowledge Exchange: gli interventi di Pinto e Vergine

Allo Stadio Olimpico andrà in scena per due giorni (oggi e domani) il convegno ECA Youth Knowledge Exchange, dedicato al confronto sull'evoluzione dei metodi di lavoro nella gestione dei settori giovanili tra i club iscritti all'ECA, tra cui vi è anche la Roma. Come si può apprendere dall'account Twitter dell'associazione calcistica, il general manager Tiago Pinto e il responsabile del settore giovanile giallorosso Vincenzo Vergine sono intervenuti durante l'evento e hanno presentato il lavoro del club riguardo allo sviluppo dei giovani calciatori. Oltre a loro, è presente anche Maurizio Viscidi, Direttore Tecnico delle Nazionali Giovanili della FIGC.

ECA Youth Football Knowledge Exchange has landed in Rome!?

Vincenzo Vergine, Head of Academy at @OfficialASRoma kicked off our first session this afternoon, presenting the club’s holistic approach to developing stars of tomorrow.#WeAreECA pic.twitter.com/DBqHlMg6wr

— ECA (@ECAEurope) October 18, 2022