AS Roma: ECA Youth Knowledge Exchange all'Olimpico il 18 e 19 ottobre. Vergine: "Ospitare il convegno è motivo di soddisfazione"

Dopo le indiscrezioni della stampa, arriva anche la nota della Roma ad annunciare l'ECA Youth Knowledge Exchange in scena il 18 e il 19 ottobre allo Stadio Olimpico:

Il 18 e il 19 ottobre si terrà allo stadio Olimpico di Roma la quarta edizione del convegno ECA Youth Knowledge Exchange, uno degli appuntamenti internazionali più importanti dedicati al confronto sull'evoluzione dei metodi di lavoro nella gestione dei settori giovanili tra i Club iscritti all'ECA.

Dopo le prime tre edizioni organizzate in collaborazione con l'Anderlecht, l'Athletic Bilbao e il Lipsia, lo Youth Knowledge Exchange si terrà per la prima volta in Italia e la Roma è stata scelta per supportare l’ECA nell’organizzazione della due giorni di incontri. Un’opportunità accolta con entusiasmo in virtù dell’importanza che lo sviluppo dei propri talenti riveste per il Club.

Allo Stadio Olimpico si confronteranno i rappresentanti di 60 squadre europee, tra le quali Manchester City, Manchester United, Bayern Monaco, Inter, Benfica, Sporting CP, Salisburgo e Bayer Leverkusen.

Development of Youth Coaches: sarà questo il focus del convegno. Un tema, quello della formazione degli allenatori delle squadre giovanili, sul quale l’AS Roma ha investito molto in termini di risorse umane e non solo.

Nel corso dell'evento sono previsti, tra gli altri, gli interventi del General Manager dell’AS Roma Tiago Pinto, del responsabile del Settore Giovanile Vincenzo Vergine e del Direttore Tecnico delle giovanili azzurre Maurizio Viscidi.