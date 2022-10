Lesione per Dybala, nelle prossime ore la risonanza. Karsdorp torna in gruppo. In settimana il rinnovo di Cristante

La Roma ha vinto ieri 2-1 contro il Lecce grazie ai gol di Smalling e al rigore calciato da Dybala, dopo il quale La Joya ha avvertito un risentimento che lo ha costretto ad uscire dal campo dolorante. Oggi l'ecografia ha confermato la lesione al quadricipite femorale che dovrà essere confermata dalla risonanza magnetica che verrà effettuata nelle prossime ore. Intanto la Roma ha ricominciato ad allenarsi in vista della prossima partita che vedrà gli uomini di Mourinho impegnati giovedì contro il Betis, in campo oggi con la squadra anche Rick Karsdorp. In settimana il rinnovo di Cristante.

I LINK ALLE PRINCIPALI NOTIZIE DELLA GIORNATA

MOURINHO PREOCCUPATO: «COME STA DYBALA? MALE, PER NON DIRE MOLTO MALE». IL MONDIALE È A RISCHIO

TUTTO SULLE SPALLE DI TAMMY A SIVIGLIA

VALERIANI (ASS. REGIONALE AMBIENTE E POLITICHE ABITATIVE): "ORA DECIDERÀ IL CAMPIDOGLIO. STADIO ROMA? COSÌ PASSAGGI PIÙ RAPIDI"

SMALLING, IL GOLEADOR DELLA ROMA

SPAL, DE ROSSI SARÀ IL NUOVO ALLENATORE: CONTRATTO FINO AL 2024. E IL CLUB FERRARESE LO PREANNUNCIA SUI SOCIAL (FOTO)



CALCIOMERCATO ROMA: AD UN PASSO IL RINNOVO DI CRISTANTE

FOTO - TRIGORIA: LA ROMA SI PREPARA PER LE PROSSIME GARE. KARSDORP SI ALLENA CON IL RESTO DEL GRUPPO

DYBALA: CONFERMATA LA LESIONE AL QUADRICIPITE FEMORALE. RISCHIA OLTRE UN MESE DI STOP

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

LR24