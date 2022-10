Spal, De Rossi sarà il nuovo allenatore: contratto fino al 2024. E il club ferrarese lo preannuncia sui social (FOTO)

Comincerà dalla Serie B l'avventura in panchina di Daniele De Rossi. Come scrive il sito dedicato al mercato, l'ex capitano della Roma, e attualmente nel team di Roberto Mancini in Azzurro, ha trovato un accordo con la Spal in sostituzione di Venturato. L'accordo è stato raggiunto nel primo pomeriggio.

(tmw.com)

Come aggiunge Marco Juric su twitter, per l'ex numero 16 è pronto un contratto con la Spal fino al 2024. Ormai manca solo l'ufficialità, poi De Rossi potrà cominciare la sua prima avventura in panchina.

Due anni e mezzo dopo il ritiro del “vecchio giocatore”, inizia l’avventura del “giovane allenatore” De Rossi. Sarà il nuovo allenatore della #Spal fino al 2024. Parte l’avventura da primo allenatore dell’ex capitano dell’#ASRoma pic.twitter.com/p5L2XCh2oj — Marco Juric (@MarcoJuric) October 10, 2022

In attesa del comunicato ufficiale, la Spal su twitter ha di fatto pre-annunciato l'arrivo in panchina di Daniele De Rossi, pubblicando il disegno del suo celebre tatuaggio con all'interno del triangolo raffigurato un uomo in giacca e cravatta.