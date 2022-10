Mourinho preoccupato: «Come sta Dybala? Male, per non dire molto male». Il Mondiale è a rischio

Non c'è voglia di festeggiare la vittoria nella testa di Mourinho e il motivo è legato alle condizioni di Dybala: l'argentino ha sentito tirare il quadricipite sinistro mentre calciava il rigore decisivo, oggi sono previsti gli esami strumentali. «Preferisco dire male, per non dire molto male male - dice l’allenatore della Roma sulle condizioni di Dybala -. Ma per l’esperienza che ho e per quello che mi ha detto Paulo penso che sia difficile rivederlo in campo prima del 2023». Sarebbe devastante per la Roma, ma anche per Dybala che rischierebbe la sua partecipazione al Mondiale in Qatar.

Ieri c'è anche il problema di Zaniolo, costretto ad uscire a fine primo tempo per un colpo subito alla testa: il giallorosso è andato subito a fare degli accertamenti clinici per un presunto trauma cranico, con la tac che però non dovrebbe aver manifestato complicazioni visto che poi è tornato subito a casa sua.