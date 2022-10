Dybala: esami rimandati a domani

Ieri sera la paura per l'infortunio che ha spezzato la gioia del vantaggio col gol del rigore sul 2-1, questa mattina l'attesa per gli esami che però andrà prolungata di 24 ore: Paulo Dybala infatti svolgerà i controlli che stabiliranno l'entità del problema muscolare solo domani.

"Sta male, probabilmente molto male" ha detto Mourinho nel post partita. E solo nel caso si trattasse di lesione di I grado al quadricipite della coscia sinistra allora ci sarebbero possibilità di rivedere l'argentino prima della fine dell'anno (stop di un paio di settimane), complice anche la pausa per i Mondiali. Qualora il danno fosse più serio, dal II grado in su, allora servirebbe almeno un mese per il recupero e il 2022, almeno in giallorosso, di Dybala andrà considerato concluso.

