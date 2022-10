DI GIOVAMBATTISTA. "La Roma così non va lontano" - PALOMBELLA: "Squadra stanca" - AGRESTI: "Senza Dybala perde tantissimo"

Dopo la vittoria a fatica contro il Lecce, nell'etere romano si analizza la prestazione dei giallorossi, costretti a far fronte anche all'infortunio di Paulo Dybala: "È il giocatore più importante della Roma e uno dei più importanti del campionato. Senza l'argentino la Roma perde tantissimo, Dybala segna e fa segnare. Bisogna capire se Mourinho abbia drammatizzato un po' troppo", afferma Stefano Agresti. Quello della Roma è un problema di stanchezza, invece, secondo Ubaldo Righetti: "Non mi sembra una squadra che fa pressing, che è aggressiva, e per questo è stanca fisicamente per i ripetuti impegni. Forse è più una stanchezza mentale"

La Juve ha dato via Dybala soprattutto perché pensava che fisicamente non ce la potesse fare. Muscolarmente parlando è sempre a rischio. Se quella espulsione la danno alla Roma, succede il finimondo... (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Roma poteva fare 3-4 gol, poi subisce un tiro e un gol. Dybala? Il fatto che sia uscito con le sue gambe mi fa pensare che la situazione si possa ridimensionare (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Roma è inguardabile, così non va lontano (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Per l'ennesima volta i giocatori della Roma ieri sembrano quelli che vanno a una festa e invece di godersela sono lì a specchiarsi, a fare la storia su Instagram. Il problema è che quando si entra in area il pensiero non è "segniamo" ma "faccio gol io" (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Dybala è fragilissimo a livello muscolare, purtroppo ha accusato proprio questo a Torino. Dell'espulsione del Lecce non parla nessuno... Chiamato al Var, l'arbitro ha visto l'episodio e ha dato espulsione, questo è l'errore (TONY DAMASCELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Roma non mi sembra una squadra che fa pressing, che è aggressiva, e per questo è stanca fisicamente per i ripetuti impegni. Forse è più una stanchezza mentale (UBALDO RIGHETTI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Lo scopo del calcio è segnare un gol in più degli altri e la Roma il suo lo crea, poi che non lo faccia con sovrapposizioni o altro non m'interessa. Il problema è che c'è un enorme problema individuale in alcuni giocatori che non segnano, altrimenti avrebbe un'altra classifica sia in Serie A che in Europa (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

C'è una disconnessione mentale nelle cose che si fanno e l'emblema è la situazione finale in cui Pellegrini prende un pallone da Zalewski in 6 metri di fuorigioco. Ieri aveva più facilità il Lecce in 10 uomini a raggiungere l'area della Roma che i giallorossi con un giocatore in più (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma è una squadra stanca, anche se non capisco questa differenza di ritmo rispetto ad altre squadre che hanno fatto lo stesso numero di partite. La Roma dà l’idea di non sapere cosa fare con il pallone tra i piedi. Zaniolo deve crescere, sono due anni che fa le stesse giocate. Zalewski deve giocare di più, in fase offensiva è determinante (MAX PALOMBELLA, PlayRoma)

Attualmente l’attaccante titolare è Belotti, Abraham deve ritrovare la serenità mentale. Mi piacerebbe che Mourinho gestisse in maniera diversa la rosa, ruotasse di più i giocatori. Vorrei vedere una volta Camara dall’inizio per farmi un’idea completa del calciatore. Zalewski deve essere un titolare di questa squadra (VALERIO PAOLUCCI, PlayRoma)