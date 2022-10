Bryan Cristante, sempre più leader della Roma ed inamovibile per Josè Mourinho, è vicinissimo al rinnovo con i giallorossi. Come scrive il sito dedicato al mercato, questa dovrebbe essere la settimana buona per il nuovo accordo. La firma dovrebbe arrivare come detto a breve e dovrebbe riguardare un contratto fino al 2027. Summit in vista per una fumata bianca che non sembra avere più ostacoli.

(tmw.com)

