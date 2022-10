-3 a Roma-Napoli, nessuna fretta per il rinnovo di Zaniolo: nuovi incontri durante la pausa per il Mondiale

Prosegue a Trigoria il lavoro della Roma verso la sfida contro il Napoli capolista (arbitra Irrati), in scena domenica sera allo Stadio Olimpico. Si parla, inoltre, del rinnovo contrattuale di Nicolò Zaniolo, in scadenza nel 2024: secondo quanto raccolto dalla redazione de LAROMA24.IT, non c'è fretta e nuovi incontri tra Tiago Pinto e l'agente del 22 giallorosso, Claudio Vigorelli, andranno in scena durante la pausa per il Mondiale in Qatar.

I LINK ALLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

IL TEMPO - RISCHIO CHIUSURA DELLA CURVA SUD PER CORI RAZZISTI

CALCIOMERCATO ROMA: TORINO SU SHOMURODOV PER GENNAIO

CORSPORT - MATIC: "I VOSTRI SOGNI SCUDETTO PRESTO REALTÀ"

ROMA-NAPOLI: ARBITRA IRRATI - I PRECEDENTI

FOTO - SORRISI E FATICA NELLA SEDUTA MATTUTINA

ESCLUSIVA LAROMA24.IT - CALCIOMERCATO ROMA: NESSUNA FRETTA PER IL RINNOVO DI ZANIOLO. NUOVI INCONTRI PINTO-VIGORELLI DURANTE LA SOSTA MONDIALE

LAROMA24.IT - STADIO ROMA: INIZIA CON IL 'SILENZIATORE' LA COMMISSIONE SPORT

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

LR24