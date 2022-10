Calciomercato Roma: nessuna fretta per il rinnovo di Zaniolo. Nuovi incontri Pinto-Vigorelli durante la sosta Mondiale

ESCLUSIVA LAROMA24.IT - Clima disteso e rapporti ottimi tra le parti, non c'è fretta sul rinnovo di Nicolò Zaniolo. C'è distanza, quello sì, tra le richieste e l'ipotesi di offerta da parte della Roma. 4 netti più bonus la richiesta, fermi a 3.3-3.5 più bonus la proposta giallorossa. Ci sarà da lavorare ancora, come è giusto che sia quando si discute un contratto così importante che legherebbe il giocatore nella capitale per i prossimi cinque anni. Con ogni probabilità, dopo essere rimasti in contatto telefonicamente in queste settimane, è durante la pausa per i mondiali in Qatar che ci saranno nuovi incontri di persona tra Pinto e Vigorelli, dopo quello avvenuto prima di Inter-Roma lo scorso primo ottobre.

LR24