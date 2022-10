Torna Irrati in un big match dopo l'1-1 in casa della Juventus: con lui la Roma di Mourinho è imbattuta

La delicatissima sfida tra Roma e Napoli, in programma domenica 23 ottobre alle ore 20:45 è stata affidata all'esperto Massimiliano Irrati. I giallorossi ritroveranno il direttore di gara dopo 8 gare, infatti fu proprio lui ad arbitrare un altro big match, ovvero Juventus-Roma della terza giornata di campionato e terminato con il punteggio di 1-1. Il bilancio della Roma con Irrati è il seguente: 23 precedenti, 12 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte. Anche Mourinho può sorridere: con lui non ha mai perso da quando allena la Roma, infatti ha ottenuto 4 vittorie e un pareggio in 5 gare.

Il Napoli ha un bilancio favorevole con Irrati: i partenopei vengono da una striscia consecutiva di vittorie che dura da ben 7 partite. L'ultima sconfitta risale addirittura al 2016, quando il Napoli perse 3-1 in casa dell'Udinese.

LR24