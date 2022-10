Stadio Roma: inizia con il 'silenziatore' la Commissione Sport

LR24 (FERNANDO MAGLIARO) - Zitti tutti, niente domande scomode: la Commissione Sport in calendario domani sullo Stadio della Roma di Pietralata viene silenziata. Approfittando ancora - unici lavoratori pubblici a godere di questo privilegio - del Covid, i Consiglieri comunali si riuniscono, bontà loro, in streaming. Trasmissione obbligatoria ma viene impedito a giornalisti e cittadini di poter partecipare attivamente alla stessa sulla piattaforma Teams in uso in Campidoglio. Fuori tutti dal recinto: potete solo guardare. Se la Commissione fosse stata in presenza, questo abuso sarebbe stato impossibile.

La notizia è arrivata ieri pomeriggio insieme al fatto che la seduta semplice era diventata una congiunta: insieme alla Sport saranno presenti anche i consiglieri membri della Commissione Urbanistica. E sotto il fuoco di fila delle domande ci sarà l’assessore all’Urbanistica, Maurizio Veloccia (Pd).

Difficile che escano notizie e non solo perché sarà impedito ai giornalisti di farne ma perché, dopo la furia della società giallorossa quando dal Campidoglio è stato fatto filtrare a tutte le testate, Eco di Topolinia compreso, l’intero progetto dello Stadio, ora uffici e politici sembrano camminare sulle uova.

La commissione di domani cade praticamente a metà dei 15 giorni di tempo che il Campidoglio ha assegnato a tutti i componenti della Conferenza di servizi preliminare per esaminare le carte e richiedere eventuali chiarimenti o integrazioni documentali. I 15 giorni scadono il prossimo 28 ottobre e allora si saprà se la Roma dovrà produrre nuovi documenti (magari con la sospensione del conto alla rovescia dei 90 giorni a disposizione della Conferenza) o si andrà diretti verso l’espressione di pareri sul progetto.

@FMagliaro