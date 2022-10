PRUZZO: "La difesa è il punto debole del Napoli" - BALZANI: "Zaniolo può fare la differenza"

Manca sempre meno al big match tra Roma e Napoli, match valido per l'undicesima giornata di Serie A e in programma domenica 23 ottobre alle ore 20:45. Lungo le frequenze radiofoniche romane si parla proprio di come Mourinho possa fermare Spalletti, attualmente primo in classifica. "La difesa è il punto debole dei partenopei", il commento di Roberto Pruzzo. Le parole di Francesco Balzani: "Confido molto nelle strategie dello Special One, è il numero uno in questo. Zaniolo può fare la differenza in questa partita".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Se fermi il georgiano, il Napoli diventa meno prevedibile. Se parte da fermo è meno pericoloso, Karsdorp dovrà essere bravo a non farlo partire (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Vorrei vedere il Napoli senza Kvaratskhelia, questo è un giocatore pazzesco, ogni azione fa quello che vuole. Toccherà a Mancini fermarlo, ma Mourinho dovrà studiare qualcosa (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Non sono d'accordo sul fatto che la Roma sia una squadra cinica, sbaglia 2-3 volte davanti al portiere e non puoi permettertelo se vuoi restare tra le prime. Mi aspetto un cambio di marcia da parte di Abraham e Zaniolo. Il punto debole del Napoli è la difesa (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La partita si giocherà molto sulla fascia di Kvaratskhelia, sarà lui la chiave della partita. La Roma deve riuscire ad arginarlo, anche se non è l'unica arma del Napoli. Curioso di capire come la studierà Mourinho, Zalewski ha la corsa per fermarlo ma non le attitudini difensive (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Roma non può far male al Napoli, ma può vincere la partita. Tutto dipende dal Napoli, la difesa con Juan Jesus e Kim può essere perforata. La Roma dovrà leggere la partita e colpire al momento giusto (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Camara e Karsdorp per fermare Kvaratskhelia? Confido molto nelle strategie dello Special One, è il numero uno in questo. Spero che la Roma metta il pullman e faccia una gara alla Mourinho, il Napoli si batte solo in questo modo. Zaniolo può fare la differenza in questa partita (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5)

I tre punti di Genova hanno reso la classifica importante e hanno messo la Roma nelle condizioni di giocare per due risultati. Il pareggio non mi dispiacerebbe affatto. La Roma non deve difendersi e basta, ma deve farlo mantenendo equilibro e rimanendo compatta (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5)

Quando è arrivato Matic veniva visto un giocatore per grandi partite come Roma-Napoli (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)