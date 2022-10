Matic: “I vostri sogni scudetto presto realtà”

“Vogliamo che i vostri sogni sullo scudetto diventino presto realtà”. Niente male come dichiarazioni da fare ai tifosi, chiaramente su di giri. Perché a parlare è Nemanja Matic, il centrocampista della Roma che non si è nascosto sugli obiettivi del presente e del futuro. (...) “Faremo di tutto per vincere contro il Napoli”, ha dichiarato il centrocampista serbo alla serata organizzata dall’Associazione Italiana Roma Club in cui era presente anche Mady Camara. Insomma, Matic non si è nascosto ed ha lanciato la sfida agli uomini di Luciano Spalletti. Tra le sue dichiarazioni ai tifosi in inglese ("Ma tra tre mesi imparerò bene la vostra lingua"), Nemanja la parola “scudetto” invece l’ha pronunciata bene: "È un orgoglio far parte di questa squadra, mi auguro di aiutare la Roma a vincere trofei e speriamo bene già per la gara di domenica. Ma voglio che i vostri sogni sullo scudetto possano diventare presto realtà". Sfida lanciata, e naturalmente raccolta con grande entusiasmo dai romanisti. (...) La serata perfetta per i tifosi della Roma, insieme al direttore di Roma Department Francesco Pastorella e ai centrocampisti. Proprio i due che al 68’ della partita vinta a Marassi contro la Sampdoria si sono dati il cambio per dare forze fresche a un reparto apparso più solido e vivace con la loro alternanza. Una staffetta che sta facendo bene alla Roma e che sicuramente sarà riproposta da Mourinho nelle prossime partite, a cominciare dalla sfida di domenica sera contro il Napoli. Di certo sia Matic sia Camara saranno importanti per la gara contro gli azzurri, soprattutto per arginare le ripartenze del forte centrocampo di Spalletti. (...)

(corsport)