Verso Juve-Roma, Mourinho: "Cambio solo Matic per Zaniolo". Europa League: girone con Ludogorets, Betis ed Helsinki. Wijnaldum non si opera: rientro nel 2023. Domani Felix-Cremonese

Alla vigilia di Juventus-Roma, i giallorossi hanno scoperto gli avversari nel prossimo girone di Europa League: Ludogorets, Betis Siviglia ed Helsinki. Partite che dovrà saltare Wijnaldum: il centrocampista olandese ha scelto di proseguire con la terapia conservativa, rinunciando così all'operazione dopo la frattura alla tibia. In conferenza stampa, Mourinho ha annunciato la formazione per domani: "Rispetto a quella con la Cremonese cambierà solo Matic per Zaniolo".

