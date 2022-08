Primavera, ROMA-BOLOGNA 0-0: fine primo tempo. Poche emozioni al Tre Fontane, gara bloccata

Dopo aver vinto la prima partita in casa del Cesena, la Roma di Federico Guidi riceve in casa, al Tre Fontane, il Bologna nella seconda giornata del campionato Primavera 1. Il tecnico giallorosso sceglie in attacco Cassano, Satriano e Cherubini, lasciando in panchina, almeno inizialmente, Volpato. Tra gli altri si accomoda in panchina anche Faticanti, che da poco ha rinnovato il contratto con la Roma fino al 2026.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Baldi; Missori, Keramitsis, Chesti, Oliveras; Pisilli, Vetkal, Pagano; Cassano, Satriano, Cherubini.

A disp.: Razumejevs, Del Bello, Foubert-Jacquemin, Pellegrini, Faticanti, Koffi, Misitano, D'Alessio, Silva, Louakima, Falasca, Ciuferri, João Costa, Tahirovic, Volpato.

All.: Guidi.

BOLOGNA: Bagnolini; Amey, Stivanello, Motolese; Bynoe, Pyythia, Maltoni, Schiavoni, Wallius; Paananen, Raimondo.

A disp.: Raffaelli, Gasperini, Mercier, Anatriello, Mazia, Karlsson, Camil Mmaee, Diop, Corsi, Rosetti, Busato, Ebone, Menegazzo.

All.: Vigiani.

Arbitro: Enrico Gemelli. Assistenti: Costin Del Santo Spataru - Marco Lencioni.

Note: ammonito Cassano (R), Satriano (R). Recupero: 2' pt.

LA CRONACA DELLA PARTITA

PRIMO TEMPO

45'+2' - Dopo due minuti di recupero termina la prima frazione di gioco: poche emozioni al Tre Fontane, gara bloccata.

38' - Rischio Baldi con i piedi: il portiere giallorosso recupera, pressato da Raimondo, mandando il pallone in fallo laterale di testa.

37' - Buona iniziativa del Bologna con il primo squillo dell'attacco: servito Raimondo in profondità, ma la sua conclusione di destro termina alto.

27' - Cross da destra per Cherubini al centro d'area, il giallorosso impatta ma non colpisce bene il pallone e Bagnolini blocca senza difficoltà la sfera di gioco.

15' - Ammonito anche Satriano per un intervento falloso su Stivanello.

9' - Primo cartellino giallo della gara ai danni del giallorosso Cassano.

1' - Al via il match: calcio d'inizio battuto dalla Roma.