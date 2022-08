Calciomercato Roma: domani le visite mediche di Felix alla Cremonese

Il passaggio di Felix alla Cremonese è ormai definito, al punto che l'attaccante classe 2003 svolgerà domani le visite mediche prima di diventare ufficialmente un giocatore a disposizione di Alvini. Un'uscita che aprirà le porte di Trigoria a Belotti che, sempre nel weekend, dovrebbe effettuare i controlli che lo renderanno un calciatore della Roma.

(tmw.com)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE

Come aggiunge anche l'esperto di calciomercato, Felix è in attesa dell'ok definitivo della Roma e per questo ha dovuto rimandare il suo viaggio a Cremona: potrebbe volare stasera o al limite domani quando svolgerà le visite mediche e firmerà il nuovo contratto da 600mila euro l'anno. 6 milioni più 3 di bonus e il 10% della futura rivendita alla Roma, l'accordo trovato dai due club.

(gianlucadimarzio.com)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE