VIDEO - Felix verso l'addio, Mourinho conferma: "Non convocato con la Juve"

Da giorni si parla di un possibile addio di Felix Afena-Gyan verso la Cremonese, che libererebbe un posto in attacco per Andrea Belotti. Lo ha confermato anche José Mourinho in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Roma: "Non è convocato. Esiste una possibilità altissima che possa essere trasferito. Non vogliamo rischiarlo e lui non sarebbe mentalmente disponibile per prendere qualche rischio, per questo domani non è convocato".