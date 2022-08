Conferenza stampa, MOURINHO: "Domani stessa formazione con la Cremonese con Matic al posto di Zaniolo" (VIDEO)

Dopo le vittorie con Salernitana e Cremonese, la Roma è attesa dal primo big match in campionato: domani, alle 18.30, i giallorossi affronteranno la Juventus in trasferta. Alla vigilia della sfida il tecnico giallorosso José Mourinho interverrà intorno alle 15.00 in conferenza dalla sala stampa del "Fulvio Bernardini" di Trigoria. LAROMA24.IT seguirà in diretta l'evento.

Un parere sul sorteggio di Europa League?

"La squadra che gioca domani è la stessa che ha affrontato la Cremonese con il Matic al posto di Zaniolo. Arriviamo con 6 punti in due partite, che è positivo e importante, ma anche con gli infortuni di Zaniolo e Wijnaldum, che cambiano la prospettiva durante la gara. È una partita in più di campionato, la prima domanda è la Juve. È una grande partita contro una grande squadra che vuole vincere lo scudetto, ma è una delle 38 gare. Per me giocare domani a Torino e giocare la 37a giornata è lo stesso. Giocare contro una grande squadra è sempre una difficoltà e una motivazione: se la prendi sul lato motivazionale è top, se la prendi sul piano della difficoltà dici 'wow'. Cerchiamo di considerarla in modo equilibrata, è bella da giocare e vogliamo giocarla. L'Europa League è una competizione difficile, dove ci sono squadra che devono vincerla e se non lo fanno è un disastro per alcune squadre con potenziale economico e sportivo incredibile. Noi andiamo passo dopo passo, parliamo di un gruppo non facile: il Betis ha vinto la coppa, ha un allenatore top e la squadra gioca benissimo, è di alto livello; ho giocato col Ludogorets due anni fa, non è una squadra facile, vince praticamente sempre il campionato; non conosco l'HJK ma l'evoluzione delle squadre del Nord Europa è visibile. È incredibile perché è la prima volta che giocherò in Finlandia con piacere, rispetto ma purtroppo su un altro campo di plastica...Vediamo se avremo fortuna di giocare presto e non a novembre, sarebbe doppiamo duro".

Per lei sarà una gara diversa?

"No, è lo sport. Per me per ogni partita è la stessa vigilia, con la stessa routine, non cambia niente. C'è una motivazione top contro una squadra top. Ho giocato tante volte con la Juve, ma non c'è connessione con il passato o il futuro. È una gara isolata".

Per Dybala sarà particolare: che consiglio le si sente di dare?

"Nessuno. Dipende dalla personalità dell'individuo. Per qualche giocatore tornare a casa non è niente, per altri è difficili, non so come sarà per Paulo. Ha la faccia di un bambino, ma non lo è: ha tanta esperienza, parliamo di come vogliamo giocare, di cosa ci aspettiamo da lui, ma il controllo delle sue emozioni dipende da lui. Dall'esterno, osservando i suoi comportamenti e il suo lavoro, non ho visto nulla di diverso, quindi mi aspetto che faccia una partita normale, magari con un po' di emozione prima e dopo".

A che livello di forma è arrivato Dybala? La Roma ha una pessima tradizione nel nuovo stadio della Juve, c'è un aspetto psicologico che prima di certe partite va curato oppure è sempre e solo calcio?

"Pensare che ogni partita sia una partita isolata: questo Juve-Roma non ha nessuna connessione con l'ultima e la prossima, è un evento isolato che inizia alle 18.30, non vedo connessioni con il passato e il futuro. Dal punto di vista psicologico possiamo preparare la squadra nel miglior modo possibile, ma lo facciamo sempre: bisogna cercare di fare una partita normale. Se contro la Cremonese vado al letto alle 4 del mattino e contro la Juve alle 21, perché è la normalità. Andiamo lì a giocare contro una squadra di qualità con la nostra tranquillità e fiducia. Siamo cresciuti da quando siamo insieme, non abbiamo lavorato molto molto bene perché ci sono stati pochi giorni dopo la Cremonese, ma abbiamo lavorato bene. I giocatori sanno da due giorni chi gioca, anche voi. Non c'è grande storia, andiamo lì a cercare di vincere. Dybala per me sta molto bene, non mi aspettavo di più in questo momento: un giocatore che ha avuto infortuni in questi ultimi due anni, che ha lavorato da solo ed è arrivato tardi, sta benissimo. Non ha 90', giocare all'Olimpico su quella superficie è veramente duro: è come correre su una spiaggia portoghese con tanta sabbia. Lo vedo bene, con buona disposizione, lavora con la squadra e mette le sue qualità al servizio della squadra. Non potevo essere più contento di Paulo e non potevo aspettarmi di più".