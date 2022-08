JACOBELLI: "Roma favorita" - BALZANI: "Quello di Pinto è tra i migliori mercati della Serie A"

Vigilia di Juventus-Roma, una partita che "sarà bloccata" nelle previsioni di Roberto Pruzzo. "Vedo i giallorossi favoriti non soltanto dal punto di vista tecnico" secondo Xavier Jacobelli. Francesco Balzani invece commenta così l'operato di Tiago Pinto in questa sessione: "Le prime due campagne acquisti del General Manager non sono state per nulla soddisfacenti ma quella di quest’anno è forse una delle migliori campagne di tutta la serie A e quindi c’è da fargli grandi complimenti".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

La Roma non ha quasi mai fatto risultato a Torino, sarà una partita molto difficile. Il pareggio a Torino me lo porto a casa, penso possa essere un buon risultato. La Roma andrà senza due giocatori fondamentali e dovrà ripiegare. La partita penso sarà bloccata (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

Mi aspetto una Roma coperta a Torino. L’assenza vera è quella di Zaniolo, in questo avvio è partito lucido, con tonicità e lucidità. Mi auguro che possa tornare presto. Wijnaldum non l’abbiamo visto ancora. Il match finirà in pari (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

Le assenze della Juve sono tante, ma la Roma non ha mai vinto in quello stadio. Questo è il momento di cambiare le carte, la Roma deve andare a Torino per vincere. Mi aspetto qualcosa di più da Abraham (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

Non è solo l’effetto Mourinho ma quando tu inizi a realizzare trattative importanti come Dybala e Wijnaldum diventi anche tu importante ed oggi Pinto sta diventando un dirigente importante, l’abbiamo criticato in passato quando ha fatto qualche trattativa non buona ma oggi come oggi va soltanto elogiato (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Le prime due campagne acquisti di Pinto non sono state per nulla soddisfacenti ma quella di quest’anno è forse una delle migliori campagne di tutta la serie A e quindi c’è da fargli grandi complimenti, sta crescendo molto e chiaramente trovarsi vicino a Mourinho lo ha aiutato e lui è stato bravo (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

La Roma giocherà per vincere, credo che abbia buone possibilità di prendere i 3 punti. Le assenze pesano più per la Juventus. Wijanldum non lo avevamo mai visto, senza Zaniolo c'è più equilibrio (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

Juventus-Roma è molto più importante di quanto possa sembrare, vedo i giallorossi favoriti non soltanto dal punto di vista tecnico. La solidità della Roma metterà in difficoltà la Juventus (XAVIER JACOBELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

Il Divino Josè ha parlato alla vigilia della madre di tutte le partite, contro la Juventus: si va a Torino per vincere. Non credo ci sia presunzione o sicumera, soprattutto quando svela la formazione titolare dei giallorossi. La Roma andrà allo Stadium con fiducia e con grandi qualità, nonostante le assenze di Zaniolo e Wijnaldum. L'unico elemento che mi preoccupa è Milik, che la Roma scartò due anni fa e che domani quasi certamente giocherà (MAX LEGGERI, Retesport, 104.2)

La conferenza di Mourinho mi ha ricordato quella alla vigilia di Atalanta-Roma dell'anno scorso. La stessa tranquillità, la stessa serenità che trasmise prima di quella sfida. Oggi la Roma è più consapevole e più equilibrata, è una squadra che ha le armi per poter strappare i tre punti ai bianconeri. Girone d'Europa League abbordabile ma il Betis complicherà la vita ai giallorossi per il primo posto bisognerà giocarsela forse fino alla fine (CHECCO ODDO CASANO, Retesport, 104.2)