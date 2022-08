Wijnaldum: niente operazione, scelta la terapia conservativa. Rientro in campo nel 2023

Sciolte le riserve: Gini Wijnaldum non si opererà a seguito della frattura alla tibia rimediata in allenamento. A riportarlo è Angelo Mangiante che, sul proprio profilo Twitter, spiega come il centrocampista olandese abbia scelto di intraprendere la strada della terapia conservativa, che gli permetterà di recuperare nell'arco di 3-4 mesi. Ritorno in campo previsto, dunque, per il 2023.