-1 alla Salernitana, Mourinho torna a parlare: "Gara difficile. Mercato positivo spendendo solo 7 milioni". Stallo per Belotti

José Mourinho rompe il silenzio e torna a parlare in conferenza stampa. Lo Special One ha risposto alle domande dei giornalisti alla vigilia di Salernitana-Roma, in programma domani alle ore 20:45: vari i temi trattati a partire dai nuovi acquisti fino ad arrivare alle difficoltà che il match riserverà. La squadra giallorossa è partita in giornata alla volta di Salerno, dove è stata accolta da circa 300 tifosi.

Per quanto riguarda il mercato, l'arrivo di Belotti è in stand-by a causa della mancata cessione di Shomurodov. La priorità del calciatore è ancora la Roma, ma sono molti i club interessati al Gallo e domani inizierà il campionato.

CONFERENZA STAMPA, MOURINHO: "TROPPO RUMORE INTORNO A NOI, NON SIAMO I FAVORITI. MERCATO POSITIVO SPENDENDO SOLO 7 MILIONI, MA È PREMATURO PARLARNE" (FOTO E VIDEO)

ROMA ARRIVATA A SALERNO. 300 TIFOSI AD ATTENDERE I GIALLOROSSI (FOTO E VIDEO)

