Dybala, è tempo di Joya

È l’uomo più atteso, la Joya più grande dell’estate giallorossa, l’acquisto da sogno che molti tifosi non pensavano fosse lontanamente realizzabile. E ora il campione argentino non vede l’ora di ripagare sul campo tutto l’affetto ricevuto dal tifo romanista. Paulo Dybala riparte dall’Arechi di Salerno, in una calda domenica d’agosto, con la “sua” maglia numero 21 e la volontà di bagnare l’esordio subito con un gol, avvicinandosi o addirittura toccando quota 100 reti in Serie A. Durante la presentazione con lo Shakhtar Donetsk, le telecamere hanno prima colto il suo sguardo incuriosito, mentre sbirciava gli spalti gremiti dal tunnel che porta al terreno di gioco, poi mentre rimaneva impressionato dall’inno giallorosso, cantato a squarciagola da tutto lo stadio. A Salerno ci saranno solo 2000 tifosi giallorossi al seguito, ma lui vuole iniziare sin da subito a fare la differenza, ascoltando le dolci note del loro boato. D’altronde la Joya è abituato a partire forte, segnando alla prima giornata. Gli indizi per potersi ripetere ci sono, visti i precedenti con la Salernitana: due presenze contro i granata e due gol fatti, uno dei due siglato proprio sul terreno del campo granata. La sua Oriana sarà presente a Salerno, mentre contro la Cremonese ci saranno anche la mamma e i suoi agenti.

(La Repubblica)