AGRESTI: "Lukic non interessa alla Roma" - SABATINI: "Nessuna difficoltà contro la Salernitana"

Alla vigilia dell'esordio in campionato della Roma in casa della Salernitana, lungo le frequenze radiofoniche si discute di obiettivi e di mercato. "Da quello che so Lukic non interessa alla Roma, che si era informata molti mesi fa", dice Stefano Agresti sull'ultimo profilo accostato ai giallorossi. "I tifosi della Roma facessero gli scongiuri del caso, ma non vedo difficoltà per la partita di domenica sera", è il pensiero di Sandro Sabatini.

Per Edoardo Testoni "Belotti sarebbe un acquisto importantissimo, ma un difensore centrale mancino sarebbe utile".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

La Roma non riesce a piazzare Shomurodov, è stato pagato troppo ed è stato sopravvalutato, è un acquisto sbagliato e Pinto è entrato in un tunnel. Se arriva Belotti, la Roma fa un salto di qualità. Da quello che so Lukic non interessa alla Roma, che si era informata molti mesi fa (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport & News)