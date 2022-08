Telefonata shock quella di ieri mattina tra Lukic e Juric. Il giocatore è stanco del fatto che non gli abbiano nemmeno rinnovato il contratto "La società non ha mantenuto le promesse con me". Ora ci saranno conseguenze, anche perché le offerte non mancano. C’è proprio la Roma (di Belotti) ma non solo, su Lukic. Ci sono altri candidati acquirenti, da tempo. E c’è un giocatore che era convinto di venir ceduto, evidentemente.

(tuttosport)