Calciomercato: Shomurodov rallenta l'arrivo del gallo. Rispunta Solbakken

IL ROMANISTA (M. VITALE) - [...] Indubbiamente è un dato di fatto, fin qui gli arrivi sono stati da leccarsi baffi e nei piani di Mourinho non è finita qui. Il lavoro del general manager Tiago Pinto, però, in questo momento prevede un lungo, lento e complicato lavoro di incastro. Il portoghese è alle prese con la risoluzione dell’intrigo sull’asse Belotti-Shomurodov. Per l’arrivo del Gallo, ormai si sa ed è diventata quasi una filastrocca, serve la cessione dell’attaccante uzbeko. Con il Bologna c’è una situazione di stallo [...].

L’accordo tra Pinto e la dirigenza del Bologna per Shomurodov non è ancora arrivato, si continua a trattare su condizioni per l’obbligo di riscatto e sulla cifra totale del trasferimento, mentre si fanno avanti altri club, tra cui il Trabzonspor, che non ha però grandi possibilità economiche. La situazione dell’uzbeko, di fatto, rallenta momentaneamente il mercato della Roma, con Pinto che intanto continua a portare avanti altre piste oltre quella del Gallo, anche per altri ruoli. In attacco è rispuntato tra i pensieri della squadra mercato della Roma il nome di Ola Solbakken, che potrebbe essere un nome per gennaio, come oltretutto previsto inizialmente. La sua priorità è la Roma, agli agenti ha detto di aspettare. In difesa sempre vive le ipotesi che portano a Natan e (al più costoso) a Victor Lindelöf, profilo particolarmente gradito allo Special One.

In uscita potrebbe esserci Felix: per il ghanese hanno richiesto informazioni Crystal Palace, Salernitana e Sassuolo, ma allo stato attuale non c’è ancora nulla di concreto per un suo trasferimento, la cui possibilità non viene però smentita (è una novità) da ambienti vicini al giocatore. [...]

