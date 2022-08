FOTO - Trigoria: rifinitura verso la Salernitana

Al via la Serie A: domani sera, allo Stadio Arechi, la Roma inizia il cammino in campionato in casa della Salernitana. Alla vigilia della sfida la squadra ha svolto la seduta di rifinitura al "Fulvio Bernardini" di Trigoria, alle 15.00 è invece in programma la conferenza stampa di Mourinho prima della partenza per Salerno.