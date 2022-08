La Roma rischia di perdere Belotti

Kluivert si sta avvicinando al Fulham, ma non basta per l'arrivo di Belotti. C’è ancora distanza tra la Roma e il club londinese, anche se Tiago Pinto sta valutando nelle ultime ore il prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento di alcuni obiettivi. La Roma preferirebbe cedere l’olandese a titolo definitivo per liberarsi di un ingaggio pesante: 5,5 milioni lordi. Belotti aspetta, ma non all’infinito, è tentato dal Nizza e negli ultimi c’è stato un sondaggio da parte del Monaco. Lo segue anche il Galatasaray, ha quindi la possibilità di scegliere. Ma per vestire la maglia giallorossa Felix o Shomurodov devono liberargli il posto. L'ex granata, con il campionato alle porte, si sta allenando da solo con un preparatore personale a Palermo per mantenersi in forma dopo le vacanze in Spagna. Intanto si interroga sul futuro. Il Gallo vuole la Roma, è la sua priorità, ma sono giorni difficili perché con il campionato che sta per cominciare ritrovarsi disoccupato a 28 anni alimenta dubbi e incertezze. Gli piacerebbe giocare in una squadra protagonista in Europa, da un allenatore che lo ha sempre stimato.

(corsport)