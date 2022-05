VIDEO - Torino, prima di Tirana: in Conference Zaniolo ci sarà, Mkhitaryan spera. Sul mercato occhi ancora su Bourigeaud

Prima di Tirana, il Torino. La Roma, prima del grande appuntamento in Conference League contro il Feyenoord, affronterà i granata nell'ultimo turno di campionato: la Lega di Serie A ha oggi comunicato ufficialmente l'anticipo e dunque si giocherà venerdì sera, mentre le altre concorrenti per un posto in Europa, Fiorentina, Lazio ed Atalanta, scenderanno in campo sabato. Per Tirana Nicolò Zaniolo non è a rischio - ha saltato la gara col Venezia per un affaticamento al quadricipite -, mentre Mkhitaryan spera di recuperare.

La Roma, inoltre, ha firmato una convenzione con Federalberghi che concede alle strutture della principale associazione di albergatori della Capitale la possibilità di vendita ai propri ospiti in soggiorno dei biglietti delle partite casalinghe della squadra giallorossa della stagione 2022/2023.

Infine, si avvicina il mercato: mentre il Newcastle non molla l'idea di ingaggiare José Mourinho, i giallorossi continuano a seguire, tra i vari nomi circolati, anche Benjamin Bourigeaud, centrocampista del Rennes.

I LINK ALLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

CORSPORT - DYBALA E ALTRI TRE PER LA ROMA

IL TEMPO - A TIRANA CON ZANIOLO. MIKY IN DUBBIO MA SPERA

AS ROMA: ACCORDO CON FEDERALBERGHI. BIGLIETTI ACQUISTABILI PRESSO GLI HOTEL ASSOCIATI NEL 2022/23

SERIE A, UFFICIALI L'ANTICIPO AL VENERDÌ DI TORINO-ROMA. FIORENTINA, LAZIO ED ATALANTA IN CAMPO SABATO SERA

CALCIOMERCATO ROMA, DALLA FRANCIA: SI SEGUE ANCORA BOURIGEAUD DEL RENNES

STADIO OLIMPICO: OLTRE UN MILIONE DI TIFOSI GIALLOROSSI IN STAGIONE

CALCIOMERCATO ROMA, DALLA SPAGNA: IL NEWCASTLE NON MOLLA MOURINHO

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

LR24