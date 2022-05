Calciomercato Roma, dalla Spagna: il Newcastle non molla Mourinho

Torna a circolare l'interesse del Newcastle per José Mourinho, nonostante il portoghese abbia confermato anche nel post-partita di Roma-Venezia di guidare i giallorossi nei prossimi due anni. Secondo le informazioni del quotidiano spagnolo, rilanciate su Twitter, il club inglese starebbe cercando di tentare il tecnico giallorosso per indurlo ad accettare la panchina dei Magpies.

Mourinho heading back to the #PremierLeague?

?Newcastle are trying to tempt the Portuguese coach... Will he accept? pic.twitter.com/SxiOIRg7t1

— MARCA in English (@MARCAinENGLISH) May 16, 2022