Calciomercato Roma, dalla Francia: si segue ancora Bourigeaud del Rennes

La Roma si inizia a muovere in vista del mercato estivo e già iniziano a circolare possibili nomi per la prossima stagione. Uno di questi è Benjamin Bouigeaud. Come riferisce la stampa francese il club giallorosso sta continuando a seguire il centrocampista 28enne del Rennes, già accostato ai capitolini lo scorso mese. Autore di un'ottima stagione (47 presenze e 11 gol complessivi tra campionato e coppe), il giocatore è in scadenza di contratto nel 2023 e sta attirando le attenzioni di numerosi club stranieri, anche se non è del tutto esclusa l'ipotesi rinnovo.

(L'Equipe)