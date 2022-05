FELICI: «Mourinho unica garanzia per una squadra da scudetto» - AGRESTI: «Straordinario il legame con i tifosi»

Due giorni e poco più per smaltire l'amarezza di un'occasione persa. Un'ora di superiorità numerica e 46 tiri non sono bastati alla Roma ad avere la meglio del Venezia già retrocesso in B. E adesso per la qualificazione alle prossime coppe si aspettano in successione i risultati delle altre, la sfida di venerdì con il Torino e infine l'ultimo appuntamento della stagione, quello più atteso. «Non aver vinto una grande amarezza, la storia non cambia mai», il laconico commento di Alessio Nardo.

Ma l'ultima settimana di calcio giocato si apre con il pensiero all'abbraccio dei tifosi giallorossi, che nell'ultima uscita casalinga hanno omaggiato José Mourinho: «L'unica garanzia per una squadra da scudetto», secondo Antonio Felici. «Quello che è successo a Roma è straordinario, difficile in Italia vedere i tifosi applaudire dopo un pareggio e un sesto posto», commenta Stefano Agresti.

La squadra ha dato tutto sabato, tutte le poche risorse che si hanno, visto anche il momento. Non vincere in casa contro una squadra già retrocessa, giocando un'ora con l'uomo in più, resta grave e una grande amarezza. È una storia che non cambia mai (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Nel podio delle partite più assurde di sempre della Roma. La squadra ha fatto di tutto per evitare il pareggio. La stagione della Roma è a un bivio, tra il trionfo se vinci la finale e il disastro se perdi il 25 e arrivi ottavo (RICCARDO COTUMACCIO, Tele Radio Stereo, 92.7)

I tifosi della Roma si commuovono perché c'è la finale e non per altro. Senza finale i tifosi non sarebbero così felici di arrivare ottavi. C'è questo amore nei confronti dell'allenatore, non della squadra (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Mourinho ha compattato l'ambiente, riesce a rappresentare i tifosi, è un suo grande merito. La vittoria in Conference League cambierebbe il giudizio sulla stagione. Con 3-4 acquisti, la Roma può colmare il gap con le squadre che sono entrate in Champions League. Non si può non vincere in casa con l'ultima in classifica già retrocessa, la squadra non costruisce mai occasioni da gol nitide, sono sempre casuali (MAX PALOMBELLA, PlayRoma)

Tanti non aspettavano altro che un passo falso da parte Mourinho, tanti vorrebbero dire che è un bluff, ma anche se la Roma arrivasse ottava rimarrebbe comunque la sinergia creata con la gente. Ai tifosi giallorossi non può fregare di meno. Poi il prossimo anno aspetteranno con le carabine, andrà fatta una squadra forte, se no sono fatti loro... (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Il campionato della Roma non è migliore delle ultime stagioni. Sabato è stata una partita sfortunata, se non vinci facendo 46 tiri e prendendo 4 traverse non può essere altrimenti. Sono pessimista per la trasferta di Torino. Mourinho ha costruito una mentalità, un suo grande merito è anche quello di aver limitato gli infortuni (GIORGIO DE ANGELIS, PlayRoma)

Per l'ultima partita con il Torino non convocherei Smalling, Pellegrini e Abraham (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

A Roma sta succedendo qualcosa di straordinario, negare questo sarebbe negare l'evidenza. Quello che è successo con il Venezia non è normale ed è la novità di quest'anno. È merito anche della proprietà, che ha avuto tante attenzioni per i tifosi. Da noi è difficile vedere cose vedere tifosi applaudire dopo un pareggio e un sesto posto (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La finale di Tirana cambia necessariamente il giudizio della stagione. Senza la coppa sarebbe un'annata negativa, molto simile a quella dell'anno scorso. Se, invece, la Roma riuscisse a vincere, sarebbe un anno da ricordare (VALERIO PAOLUCCI, PlayRoma)

La Roma paga che se non fa gol Abraham non segna nessuno. Col gol di sabato, Shomurodov ha segnato più di Zaniolo in campionato... (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Solo la presenza di Mourinho mi fa credere che da qui alla scadenza del suo contratto sarà una Roma da scudetto (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Nonostante il risultato non positivo, col Venezia è uscita una gara vera, una prestazione allenante e questo è un bene (UBALDO RIGHETTI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Mi aspetto che il prossimo mercato della Roma guardi alla Serie A e, per i giocatori magari in scadenza o svincolati, alla Premier League (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)