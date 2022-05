A Tirana con Zaniolo. Miky in dubbio ma spera

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Per Zaniolo la finale di Tirana non è a rischio. Il numero 22 ha assistito al match con il Venezia dalla tribuna dell'Olimpico a causa di un affaticamento al quadricipite che ha convinto Mourinho a lasciarlo a riposo, ma le sue condizioni non destano preoccupazione e già contro il Torino tornerà a disposizione del tecnico. Nulla di grave anche per Felix - out sabato scorso per un fastidio al ginocchio - che contro i granata dovrebbe rientrare tra i convocati. Fiato sospeso invece per quanto riguarda Mkhitaryan. L'armeno ha messo nel mirino la sfida con il Feyenoord del 25 maggio e i prossimi giorni saranno determinanti per provare a recuperarlo. Anche ieri il giocatore ha proseguito a Trigoria il programma di recupero studiato dallo staff medico giallorosso. In ballo c'è una sfida che vale la storia. Miki non vuole mancare.