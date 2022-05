Stadio Olimpico: oltre un milione di tifosi giallorossi in stagione

Con Roma-Venezia, penultima giornata di campionato andata in scena sabato scorso, si è conclusa questa stagione giallorossa allo Stadio Olimpico, che ha registrato numeri notevoli. I tifosi non hanno mai fatto mancare il loro sostegno in casa (oltre che in trasferta). Il tasso di occupazione è stato pari al 94,2%, in media ci sono stati in casa in Serie A 41.922 sostenitori e si tratta della miglior stagione per la Roma dal 2005-06 (52.354 considerando solo le partite con capienza superiore al 75%).

Gli abbonati sono stati oltre 21mila (col Settore Premium esaurito in abbonamento). Si nota, inoltre, un aumento dei ricavi sui singoli biglietti della Serie A rispetto alla stagione 2018-19 (+14,8%). Infine, si contano in totale 1.101.443 tifosi all'Olimpico in questa stagione, con più di 63.000 persone nelle ultime quattro partite.