Mourinho indica la via ad Abraham: "Manca l'Europa League". Mercato: piace Jorginho

Deve ancora finire a tutti gli effetti il periodo di festa dei giallorossi, ma José Mourinho non accenna a mollare i propri giocatori e continua a indicare la via per il futuro, anche a distanza. Su Instagram, infatti, il tecnico della Roma ha commentato una foto di Abraham scrivendo "Manca l'Europa League". Intanto, ha parlato Sergio Oliveira: "Mi sono dedicato alla causa, ma ho un contratto con il Porto". Non cessano le voci di mercato, intanto: dall'Inghilterra arriva la notizia dell'interessamento dei giallorossi per Jorginho, visto che l'azzurro potrebbe lasciare il Chelsea. In casa Roma è sempre vivo il tema dei rinnovi: a inizio giugno ci sarà un summit con l'agente di Zaniolo per rinnovare il contratto del giocatore che ha deciso la finale di Conference League.

