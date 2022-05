Instagram, Mourinho ad Abraham: "Manca l'Europa League..." (FOTO)

L'entusiasmo per la vittoria della Conference League continua ad infiammare città e giocatori. I giallorossi hanno anche esultato sui social in questi giorni di festa: Tammy Abraham, tra gli altri, ha pubblicato uno scatto con la coppa e ha ricevuto un commento anche di José Mourinho. "Missing Europa League" ("Manca l'Europa League") ha scritto il tecnico giallorosso all'attaccante inglese: Abraham, infatti, ha vinto la Champions League lo scorso anno col Chelsea e la Conference League quest'anno con la Roma. I giallorossi nella prossima stagione giocheranno proprio in Europa League.