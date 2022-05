TASSOTTI: «I Friedkin hanno alzato l'asticella» - RAIMONDI: «La coppia Totti-Mourinho sarebbe top»

E ora il salto di qualità. Chiaramente (e non può essere altrimenti) il trofeo europeo conquistato fa sognare i tifosi della Roma e crea aspettative alte per la prossima stagione. "Ci hanno raccontato che a Roma non si poteva vincere. I Friedkin hanno dimostrato il contrario, hanno alzato l'asticella", il pensiero di Flavio Maria Tassotti.

Intanto tra gli argomenti del giorno c'è anche il possibile ritorno in società di Francesco Totti. "Adesso ci sono dei segnali", secondo Federico Nisii. "Dal punto di vista comunicativo la coppia Totti-Mourinho sarebbe il top", il parere di Matteo Raimondi.

Ci era stato raccontato che la Roma, nelle condizioni in cui era e senza stadio, non potesse vincere. I Friedkin hanno dimostrato che non era così: hanno alzato l'asticella, hanno puntato un allenatore vincente e hanno portato a casa un trofeo (FLAVIO MARIA TASSOTTI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Dal punto di vista mediatico la coppia Totti-Mourinho sarebbe il top, anche in chiave mercato per attirare i giocatori. Potrebbe avere un ruolo alla Maldini. Dybala? La Roma rischia di essere una ruota di scorta, così come avvenuto con Conte (MATTEO RAIMONDI, Radio Radio, 104.5, Domenica sport)

Totti non può essere solo un richiamo mediatico, così come Mourinho. Deve avere un ruolo operativo ed essere un riferimento, riprenderlo solo per fare una mossa popolare sarebbe un errore e lui non accetterebbe. Per Dybala la Roma deve dare un termine, non si può aspettare all’infinito (ALESSANDRO VOCALELLI, Radio Radio, 104.5, Domenica sport)

Mkhitaryan aveva promesso di non lasciare la Roma prima di aver vinto un trofeo, ora si sente libero di poter andare dove meglio crede. Ora va per i 34 e la prospettiva di giocare la Champions è qualcosa di troppo grande a cui rinunciare. Se non va via Zaniolo, fatico a credere che la Roma riesca a prendere Dybala (ROBERTO MAIDA, Radio Radio, 104.5, Domenica sport)

Non avere Totti in società è una sciocchezza che non so come potuta essere andata in porto nella precedente gestione… D’altronde i Friedkin sono intelligenti e non hanno smania di protagonismo come altri. Se avesse vinto Pallotta, il pullman con i dirigenti sarebbe stato il primo a sfilare… (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Domenica sport)

Ora bisogna capire se Mourinho vorrà continuare a giocare con una linea a 3 o passare a 4, ma la Roma in difesa non è messa male. Sulle fasce i giallorossi hanno bisogno di rafforzarsi, soprattutto a destra. Zalewski va considerato un potenziale titolare (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Il Calcio è servito)

Le dichiarazioni di Mourinho? Non capisco le preoccupazioni in merito. Ad oggi mi fido di lui, il suo obiettivo è quello di favorire un processo che porti a far vincere la Roma (RICCARDO COTUMACCIO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Il gol di Tirana dà una possibilità in più alla Roma di vendere Zaniolo, il club vuole venderlo ma a determinate condizioni. Questa estate sarà decisiva per capire le reali ambizioni della Roma, i Friedkin proveranno a fare un upgrade rispetto alla rosa attuale (ROBERTO MAIDA, Radio Radio, 104.5, Il Calcio è servito)

Per il ritorno di Totti un po' di tempo fa avrei detto che non era possibile, adesso vedo dei segnali (FEDERICO NISII, Tele Radio Stereo, 92.7)