Dopo la chiusura della stagione, la priorità della Roma diventano i rinnovi di contratto. Fra le situazioni pendenti c'è ovviamente anche quella di Nicolò Zaniolo, che vedrà il proprio accordo con il club scadere nel 2024: come riporta il quotidiano oggi in edicola l'agente del classe '99 incontrerà Tiago Pinto a inizio giugno, dopo qualche giorno di vacanza in Portogallo del general manager giallorosso.

(La Repubblica)