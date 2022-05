Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: anche i giallorossi interessati a Jorginho

Jorginho potrebbe chiudere la sua esperienza al Chelsea quest'estate. Secondo le informazioni del sito sportivo, il centrocampista è in scadenza nel 2023 e per ora non ha discusso un eventuale rinnovo con il club inglese. Inoltre, l'addio di Jorginho consentirebbe all'allenatore Thomas Tuchel di ristrutturare il centrocampo e di inserire alcuni giovani come Conor Gallagher.

L'ex Napoli interessa in Spagna ma la sua volontà sarebbe quella di tornare in Italia, dove piace alla Juventus, alla Lazio del suo ex tecnico Sarri e anche alla Roma di Mourinho, che ha appena vinto la Conference League.

(90min.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE