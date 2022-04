VIDEO - Verso il Bodo, Mou si racconta: "Voglio vincere per i miei giocatori". Mercato: la Juve corteggia Zaniolo. E Norys è il nuovo CRO

Si avvicina la sfida di Conference League contro il Bodo/Glimt e la Roma prepara il match europeo a Trigoria. Intanto si racconta Josè Mourinho. Il tecnico giallorosso svela: "Continuo a voler vincere con la stessa intensità di prima o addirittura maggiore, ma non più per me, ma per i giocatori che non hanno mai vinto, voglio aiutarli". E se per quanto riguarda l'organigramma societario viene ufficializzato l'accordo con Norys, nuovo CRO, sul mercato in entrata rispuntano i nomi di Jerdy Schouten e Marc Roca, mentre Zaniolo sembra sempre più corteggiato dalla Juventus.

