Bodo/Glimt-Roma: Mourinho verso la conferma dell'11 impiegato contro Lazio e Sampdoria

Si avvicina la sfida d'andata tra Bodo/Glimt e Roma, valida per i quarti di finale d'andata di Conference League. Per l'impegno di giovedì sera, stando a quanto riportato, l'intenzione di Mourinho sarebbe quella di confermare l'11 impiegato nelle vittorie contro Lazio e Sampdoria. Mancini-Smalling-Ibanez a difendere Rui Patricio, dunque, con Karsdorp e Zalewski sugli esterni e Cristante-Oliveira centrali in mediana. A sostegno di Abraham, poi, Henrikh Mkhitaryan e Lorenzo Pellegrini, squalificato per il prossimo match in campionato contro la Salernitana.

(gianlucadimarzio.com)

VAI ALLA NOTIZIA ORIGINALE