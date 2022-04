Calciomercato Roma: Schouten ancora nel mirino dei giallorossi

La Roma continua a monitorare il mercato per rinforzare la propria rosa. E il reparto di centrocampo non fa ovviamente eccezione. Stando a quanto riportato su Twitter da Flavio Maria Tassotti, a Trigoria si continua a tenere d'occhio il profilo di Jerdy Schouten, classe '97 del Bologna già accostato in passato ai colori giallorossi. Il suo nome, stando sempre alle informazione del giornalista di Tele Radio Stereo, potrebbe tornare di strettissima attualità la prossima estate.

