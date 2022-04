SOMMA: "Perché la Roma non riesce a mostrare le sue qualità con continuità?" - TORRI: "Terrei Zaniolo altri due anni"

Da Cristante a Mourinho: nella settimana in cui la Roma sarà impegnata tra Conference League e campionato, lungo le frequenze radiofoniche i temi affrontati sono vari. "Cristante vuole rimanere alla Roma e da quello che so non vorrebbe il posto assicurato da titolare per rimanere ma sicuramente vorrebbe più soldi", dice Francesco Balzani parlando del 4 giallorosso. Sempre restando al centrocampo Serse Cosmi aggiunge: "Xhaka? Mi piace ma secondo me in quel ruolo si può trovare in Italia".

Chiude Luigi Ferrajolo: "La Roma deve puntare a consolidare il 5° posto, già se arriva quinta ha fatto tanto".

Mario Somma si domanda "perché la Roma non riesce a mostrare le qualità che ha con continuità". Piero Torri invece si sofferma sulla permanenza di Zaniolo: "Lo terrei altri 2 anni sperando che torni alle sue migliori prestazioni".

Nelle immagini mostrate dai social della Roma sull'allenamento di ieri, ho notato una sfumatura psicologica fondamentale: Mourinho al fianco dei suoi ragazzi durante la seduta di scarico. Ho visto un branco, un gruppo unito, che si allena e si diverte, riflesso di una squadra sempre più Mourinhiana. Mi aspetto una Roma famelica, che dia tutto da qui alla fine della stagione per mettere pressione alla Juventus (MAX LEGGERI, Retesport, 104.2)

La Roma ora è più vicina alle idee di Mourinho, vedo una grande unità d'intenti. La vittoria nel derby ha dato consapevolezza all'interno e maggiore forza al tecnico agli occhi dei calciatori. Mi aspetto da Mou il timbro del vincente. Cristante è in grande crescita, ma prima di offrirgli un rinnovo aspetterei almeno un altro semestre per capire se effettivamente abbiamo trovato quel centrocampista che la Roma ricerca da tempo. Mourinho sta trovando la quadratura del cerchio, ho visto una Roma più solida, più compatta, che rischia la giocata, che esce palla al piede con coraggio. Tanti singoli stanno crescendo e questo è un grande segnale (GIUSEPPE GIANNINI, Retesport, 104.2, 1927 On Air - La Storia Continua...)

Il gol di Mkhitaryan a Genova è stato fantastico: un'azione perfetta, con le geometrie giuste, con giocate di prima, la ricerca dell'ampiezza, bellissimo. La domanda è: perché la Roma non riesce a mostrare queste qualità con continuità. Le 17 volte stagionali senza prendere gol è un dato importante e nell'ultimo periodo la squadra è più solida. La mentalità della Roma è offensiva, è fondamentale essere ancora più ermetici e lavorare nel prossimo futuro sui difensori centrali (MARIO SOMMA, Retesport, 104.2, 1927 On Air - La Storia Continua...)

La Juventus è una squadra imperfetta, che ha vissuto al pari della Roma e alle squadre che attualmente le stanno dietro, una stagione altalenante. Onestamente però non vedo grandi possibilità di raggiungere il quarto posto, perché al netto di una Roma più solida e più consapevole, il calendario dei bianconeri sulla carta è decisamente più agevole al nostro. Mou tiene tantissimo alla Conference e bisogna puntare a vincere questo trofeo (CHECCO ODDO CASANO, Retesport, 104.2)

C'è un percorso, un'idea e spero continuino. La Roma ha margini di miglioramento, anche considerando i giocatori che ha avuto fuori. Se Zaniolo dovesse tornare il giocatore prima degli infortuni, sarebbe una bella cosa in più. Fossi la Roma, lo terrei altri 2 anni sperando che torni alle sue migliori prestazioni. Vedo la Roma in buone condizioni fisiche (PIERO TORRI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Quella del basso profilo sia una vera e propria politica da parte dei Friedkin. Anche sullo stadio, ma credo che l'impianto sia fondamentale anche per la nuova proprietà. Con lo stadio la Roma acquisisce un valore profondamente diverso. Zaniolo? Di sicuro ha parlato il procuratore. Bisogna vedere se i procuratori dicono quello che vorrebbero accadesse o quello che effettivamente sta accadendo. Comunque io non vedo Zaniolo un giocatore da Juve, a meno che i bianconeri non facciano davvero un affare dal punto di vista economico (MARIO SCONCERTI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Zaniolo? Alla Roma i soldi servono adesso, anche per rientrare all'interno di certe parametri finanziari (FEDERICO NISII, Tele Radio Stereo, 92.7)

Secondo me, bisogna essere morbidi in generale nei confronti di Zaniolo. Più che essere un'ossessione per l'ambiente, la stampa e il calcio italiano, Zaniolo mi dà l'impressione che si stia cercando, che non riesca a capire perché non riesce a fare le cose che riusciva a fare prima. Se Zaniolo riesce a superare questa fase psicologica in cui deve assolutamente sentirsi se stesso, allora può tornare davvero ad essere il grande talento che tutti conosciamo (MARCO EVANGELISTI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La vera domanda è se la Roma si vendicherà o no giovedì (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

La vera domanda non è se la Roma arriva prima della Juventus, ma chi arriva prima tra Roma e Lazio. I giallorossi devono respingere l'assalto di quelle dietro (ALESSANDRO VOCALELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

La Roma deve puntare a consolidare il 5° posto, già se arriva quinta ha fatto tanto. Se va avanti in coppa e consolida il 5° posto, ha fatto il suo (LUIGI FERRAJOLO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Sono terrorizzato dal prossimo weekend di calcio: penso che la Juve non vincerà a Cagliari e che la Roma possa battere la Salernitana. Se questo dovesse accadere, allora giustamente la tifoseria comincerebbe a credere al 4° posto. Ritengo sia totalmente impossibile per la Roma il sorpasso alla Juve, questo genererebbe una ingiustificata delusione (ROBERTO MAIDA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Zaniolo non dovrebbe partire per la Norvegia, non ha recuperato dall'infortunio e non si è mai allenato da quando è tornato dalla nazionale. Zaniolo è davanti ad un bivio: scegliere di restare o chiudere la sua avventura con la Roma. Dal derby temo che abbia aperto un po' gli occhi e capito che probabilmente il progetto tecnico della Roma non si basa in toto su di lui, quindi si sta guardando intorno. Non so questo a cosa porterà (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Si è parlato di un mandato a vendere da parte della Roma per Cristante. Quello che sono riuscito a raccogliere è che l'agente del centrocampista è lo stesso di Frattesi, ci può stare che magari escano Cristante e Veretout ed entri il giocatore del Sassuolo oltre al fantomatico playmaker (

Il quinto posto devi difenderlo più dall'Atalanta che dalla Lazio, nonostante il momento negativo recente dei nerazzurri (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Se da un lato è meritevole che Mourinho cerchi di compattare tutto l'ambiente romanista, dall'altro non lo può fare facendo morti e feriti. La Roma, Mourinho compreso, dovrebbe essere superiore a logiche e dinamiche di quartiere. Se, però, si entra nel merito, non si deve mai scadere nella maleducazione e mancanza di rispetto, anche se si pensa che chi hai di fronte è disonesto intellettualmente (MAX PALOMBELLA, PlayRoma)

Cristante vuole rimanere alla Roma e da quello che so non vorrebbe il posto assicurato da titolare per rimanere ma sicuramente vorrebbe più soldi. Io non cambio opinione sul valore della Conference League, oggi però con il quarto posto complicato da raggiungere assume tutt’altro significato quindi visto che non si vince nulla da parecchi anni diventa un obiettivo primario ed è giusto che sia così (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

La strategia comunicativa di Mourinho sta portando consensi e unendo i tifosi. Questo però non giustifica la “caccia alle streghe” nei confronti dei giornalisti, perché bisogna distinguere tra chi critica onestamente e chi lo fa in malafede. Il tifoso deve essere bravo a non generalizzare (GIORGIO DE ANGELIS, PlayRoma)

Xhaka? Mi piace ma secondo me in quel ruolo si può trovare in Italia. Bisogna guardare bene...(SERSE COSMI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Secondo me Cristante può essere il dodicesimo uomo della nuova Roma, se la società gli adeguasse lo stipendio pur non garantendogli la titolarità lui potrebbe restare tranquillamente, detto ciò è fondamentale però che a centrocampo arrivino due giocatori importanti che alzino il livello qualitativo del centrocampo (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Fossi stato in Mourinho, non mi sarei esposto in quel modo. Mourinho ci tiene sempre a conoscere bene i suoi interlocutori. La Roma ora è una squadra più solida. Mourinho mi sta piacendo molto nella gestione dei giovani, Zalewski è ora una risorsa (PATRICK VOM BRUCK, PlayRoma)