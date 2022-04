Domani il Napoli, Pellegrini ok. In settimana possibile incontro Tiago Pinto-agente Zaniolo

Giorno di lavoro per la Roma anche a Pasqua. Dopo aver conquistato la semifinale di Conference League, i giallorossi tornano in campo in campionato in casa del Napoli nella sfida in programma domani alle 19.00: la squadra si è allenata a Trigoria - nessun problema per capitan Pellegrini, a disposizione - prima di partire nel pomeriggio in direzione Napoli.

Non solo campo, ma anche mercato: si vocifera di un possibile incontro previsto in settimana tra Tiago Pinto e l'agente di Nicolò Zaniolo. In ottica centrocampo, invece, c'è da segnalare l'interesse per Schouten: ieri scout giallorossi erano presenti all'Allianz Stadium in occasione di Juventus-Bologna per visionare l'olandese.

