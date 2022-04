Mourinho, poco turnover per insidiare la Juventus

Ambizioni diverse quelle che muoveranno Napoli e Roma nella sfida di domani: i partenopei puntano ancora allo scudetto, i giallorossi vogliono invece continuare ad inseguire il sogno quarto posto dopo il passo falso della Juventus col Bologna. Una sconfitta nella sfida in programma alle 19 di domani porrebbe un freno importante ai rispettivi sogni. Ed è possibile che Mourinho, per affrontare la squadra di Spalletti, faccia un paio di cambi: lo Special One potrebbe rilanciare Kumbulla in difesa e Oliveira a centrocampo.

Prossimo step la gara contro l'Inter, prima della quale il gm Tiago Pinto potrebbe incontrare l'agente di Nicolò Zaniolo per gettare le basi del rinnovo di contratto.

(gasport)