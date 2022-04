Tra i centrocampisti accostati recentemente alla Roma c'è anche Jerdy Schouten. Secondo le informazioni del sito dedicato al mercato, l'olandese classe 1997 interessa in Serie A soprattutto al Milan e alla Roma: ieri in occasione di Juventus-Bologna scout rossoneri e giallorossi, oltre a quelli di diverse società della Bundesliga, erano presenti all'Allianz Stadium per visionare il centrocampista in scadenza col Bologna nel 2024.

(calciomercato.it)

