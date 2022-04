Calciomercato Roma: in settimana possibile incontro tra Pinto e l'agente di Zaniolo per il rinnovo

Situazione in sospeso quella del rinnovo con la Roma di Nicolò Zaniolo, che potrebbe conoscere però un nuovo capitolo nel corso di questa settimana: come riporta il quotidiano sportivo è possibile che prima della sfida dell'Inter il gm giallorosso Tiago Pinto e l'agente del ragazzo, Claudio Vigorelli, si incontrino proprio per gettare le basi di un nuovo accordo, che prolunghi la scadenza e adegui l'ingaggio del classe '99. Nel caso si tratterebbe però solo di un primo incontro, teso ad avvicinare le parti: le trattative decollerebbero comunque più avanti.

